恒大將公布重組 傳債權人可轉新債或股份

內房危機持續。中國恒大集團(3333)傳將公布境外債務重組方案，據外電引述消息指，方案將為債權人提供多種選擇，包括將其債務換成期限更長的新債券、換取恒大旗下兩家子公司恒大物業(6666)和恒大汽車(708)的股權等，至於新債券將涉及多個年期及票息，其中最長年期為8年期而票面息約9厘。

據報道，恒大總負債超過3,000億美元(約2.34萬億港元)，境外債涉約227億美元(約1,770.6億港元)。

擬本月底前達支持協議

該股日前在高院進行清盤聆訊，並指最快可於昨公布境外債務重組條款等，並計劃在本月底前與離岸債權人達重組支持協議，最遲完成日期為10月1日從而開始重組，並要求暫停聆訊4個月，最終獲高院批准延至7月31日。

