恒大將公布重組 傳債權人可轉新債或股份

內房危機持續。中國恒大集團(3333)傳將公布境外債務重組方案，據外電引述消息指，方案將為債權人提供多種選擇，包括將其債務換成期限更長的新債券、換取恒大旗下兩家子公司恒大物業(6666)和恒大汽車(708)的股權等，至於新債券將涉及多個年期及票息，其中最長年期為8年期而票面息約9厘。
據報道，恒大總負債超過3,000億美元(約2.34萬億港元)，境外債涉約227億美元(約1,770.6億港元)。
擬本月底前達支持協議
該股日前在高院進行清盤聆訊，並指最快可於昨公布境外債務重組條款等，並計劃在本月底前與離岸債權人達重組支持協議，最遲完成日期為10月1日從而開始重組，並要求暫停聆訊4個月，最終獲高院批准延至7月31日。
雅居樂恐蝕150億人幣
另外，多間內房及物管股先後發盈利警告。雅居樂(3383)預告去年將轉盈為虧，期內虧損介乎140億至150億元人民幣，2021年賺67.1億元人民幣，由於銷售放緩、毛利率下跌及對物業項目及應收帳款計提減值增加等。
遠洋集團轉蝕 中奧少賺25%
遠洋集團(3377)料去年虧損介乎150億至180億元人民幣，2021年則賺27.3億元人民幣，因內地房產市場低迷、新冠疫情持續，令營業額及毛利率降，以及減值撥備增加等。
中奧到家(1538)預告去年少賺25%，因疫情令物業管理行業面臨前所未有的挑戰及整體經濟放緩，對其他應收款、應收帳款和收購物業管理公司的商譽等主要資產計提減值準備。倘以2021年度賺1.06億元人民幣計，即期內賺約7,900萬元人民幣。