恒大將極力反對清盤呈請 料不影響公司重組計劃及時間表

中國恒大（3333）回應有關Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited於上周五向香港高等法院提出對公司的清盤呈請，表示將極力反對該呈請，預計該呈請將不會影響公司的重組計劃或時間表。恒大在公告中指出，公司一直在積極與債權人溝通，推進境外債務重組工作，預期將於7月底前公布境外債務重組初步方案。該項呈請涉及公司的財務義務金額為8.625億元。呈請人由連浩民代表。

恒大在公告中提醒投資者，鑒於公司清盤條例第182條的影響，倘若公司最終因該呈請而清盤，在未獲得高等法院認可令的情況下，於起始日（即2022年6月24日）或之後作出的本公司股份轉讓將屬無效。恒大股份繼續暫停買賣。

另外，根據香港01報道，入稟要求恒大清盤的公司，其實益擁有人為特首選委、九龍社團聯會首席會長連浩民。該公司曾向中國恒大旗下的「房車寶」投資7.5億元。連浩民承認有向恒大投資，並以事件進入法律程序為由，拒透露詳情。恒大執行董事回應這次清盤呈請時表示，本次提出清盤呈請的是中國恒大旗下房屋交易平台房車寶的一名戰略投資者，其債權佔集團全部境外債務比不足1%。此前，恒大方面已與其進行多輪溝通，但對方仍於6月24日在香港高等法院提起對中國恒大的清盤呈請。