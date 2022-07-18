恒大接港交所額外復牌指引　清盤令需被撤銷

中國恒大（3333）刊發公布表示，該公司於2022年7月13日接獲聯交所就該呈請而增加的額外復牌指引: 針對公司之清盤呈請（或清盤令，如有）已被撤回或被解除，並且解除了任何清盤人的任命（無論是否臨時）。根據恒大日期為2022年6月27日之公告，公告稱公司被「呈請清盤」，並表示極力反對該呈請。公司預期該呈請將不會影響公司的重組計劃或時間表，並預期於7月底前公布境外債務重組初步方案。

該公司於6月底遭1間位於南太平洋島國的公司入稟本港高等法院，呈請將中國恒大清盤。根據司法機構網頁顯示，有關案件已排期於8月31日提訊。呈請人為1間位於南太平洋島國薩摩亞的公司Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited；答辯人中國恒大集團。

該公司表示，正在採取合適措施以遵守復牌指引以及相關上市規則。另外，該公司附屬恒大地產的債券持有人近期就於2020年1月發行的公司債券調整本息兌付安排進行表決，惟債券持有人未通過相關調整的安排，於本月8日本息兌付日時，恒大地產未支付相關的本息。該債券發行規模為45億元人民幣，票面利率6.98%，債券期限3年。