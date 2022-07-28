恒大放售灣仔中國恒大中心商廈　長實確認已入標

中國恒大（3333）據報正標售灣仔中國恒大中心全幢商廈，市場估值約90億元，並於今日截標。長江實業集團（1113）周四中午公布，確認已入標「灣仔告士打道38號中國恒大中心」項目。

自恒大陷入債務危機後，市場屢傳集團抵押及放售灣仔中國恒大中心。市場去年亦曾傳出，越秀（123）計劃以105億元收購恒大中心，但最終考慮到恒大未償還負債會為交易帶來潛在不穩定因素，遭越秀董事會反對收購計劃，最終未能成事。市傳恒大於本月正式委託測量師行，標售其總部大廈中國恒大中心。

物業2015年向華置買入 創香港最高商廈成交紀錄

中國恒大於2015年11月以125億元向華人置業（127）購入灣仔美國萬通大廈全幢，呎價高達3.6萬元，創當時本港最大額商廈買賣及呎價最高紀錄，及後易名為中國恒大中心。

恒大中心物業坐落於灣仔告士打道，項目獲本地財團及內房研究，估計物業市值約90億元，按總樓面34.5萬平方呎計，呎價約2.6萬元。據悉，目前恒大中心出租率逾8成，除了恒大自用樓面外，亦有保險等租戶。

恒大早前向境外債權人表明，爭取在7月底前提出重組方案，距離目標日期還有數天，方案卻未出現。路透社早前引述恒大部分境外債權人稱，對恒大應該如何還債及重組，各方仍有分歧，這可能導致重組的進程被推遲。