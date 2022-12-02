恒大汽車傳裁員一成 廣州車廠據報已賣給國資車企（第二版）

中國恒大（3333）旗下新能源汽車製造商恒大汽車（708）計劃裁員，並有4分1員工會停薪留職1至3個月。據《路透社》引述消息人士報道，恒大汽車開始裁員10%，部分業務部門或高於此數。同時，內媒引述流傳的消息指出，恒大汽車廣州工廠已出售予廣州車企，要求全部員工12月底前搬往天津。

內地網絡流傳一份由恒馳新能源汽車銷售公司發出的停工留職的書面通知，顯示由於近期經營出現嚴重困難，公司將對人員進行優化，將從12月1日起對其進行長達3個月的停工留職。通知更提到，若在停職期間想要入職其他公司，須至少提前3個工作日提交書面辭職申請，否則將視為自動離職。

消息指出，恒大汽車人員架構是按同步研發9款車型配置的，鑑於當下疫情及市場原因，公司進行戰略調整，降本增效，集中資源確保「恒馳5」的生產交付，以及恒馳6、7的研發量產。

傳 12 月 1 日起進行長達 3 個月的停工留職

不過，最新有內媒引述接近恒馳汽車消息人士指出，恒大汽車廣州工廠已出售給廣州某國資車企，內部要求全部員工在今年12月底前搬往天津。報道稱，此前廣州工廠的員工僅留了幾十人巡檢設備，約90%的工廠員工早已遷至天津工廠支援量產。不過，恒馳汽車的總部還有數百人留在廣州廠區辦公，全部搬至天津後，恒馳汽車總部和天津工廠合併，天津工廠將成為恒馳汽車的總部。

消息又指出，恒大汽車集團總部將解散，為降低成本，總部人員架構調整，大部分人都面臨裁員，小部分人下沉到工廠。接近恒大汽車的知情人士表示，消息不屬實。