恒大汽車去年虧損收窄至119億人幣

核數師表示對集團業績「不發表意見」，主要由於對集團持續經營的能力產生重大疑慮的重大不確定性，因此其可能無法在正常業務過程中變現其資產及清償其負債。

借款 265 億人幣 現金 1.3 億人幣

截至去年底止，集團資產總額348.51億元，大減69.7%；負債總額725.43億元，少60.5%，其中借款264.84億元，少1.9%，貿易及其他應付款430.12億元，增39.7%，其他負債30.47億元。另外，集團目前流動現金1.288億元，大減41.4%。截至去年底止，集團累計交付超過1,389輛新能源汽車；天油工廠生產恒馳5汽車1,700輛，未達相關要求。近期由於資金原因，集團安排部分人員放假，天津工廠暫停生產。

稱將全力以赴引入戰略投資者

恒大汽車指，集團受到外部、內部因素影響，產銷不達預期，公司面臨經營困境，研發、生產和銷售等經營活動及員工隊伍穩定受到影響。期內集團積極採取措施，進一步降低運營成本。集團將全力以赴引入戰略投資者積極籌措資金以維持生存及未來的發展計劃。在引入戰略投資者並資金到位的情況下，集團計劃繼續推進恒馳5年度款和改款、恒馳6、恒馳7的開發驗證及量產，同時，亦將根據市場需求，繼續推進新平台、新車型的研發，為用戶提供更多融合科技美學的前瞻性智能電動車產品；生產製造方面，集團將致力推進改善天津製造基地的製造水平，並確保高質量生產及交付；銷售方面，將進一步拓展銷售渠道，開拓海外市場，完善售後服務，持續提升銷售能力及用戶體驗。