恒大汽車挫逾5%後中途停牌　暫未知任何原因｜恒大危機

恒大汽車今早開報0.26元，與上日收市價持平，為今早最高位。隨後跌幅擴大，最低見過0.245元跌5.8%，停牌前報0.246元，挫5.4%，成交108萬元。

恒大汽車（708）今早受壓致股價挫逾5%後，在9時52分宣布中途停止買賣，暫未知任何原因。

在消息面上，天眼查法律訴訟信息顯示，恒大恒馳新能源汽車（上海）有限公司9月4日新增一則破產審查案件，申請人為正泰電氣股份（滬：601877），經辦法院為上海市第三中級人民法院。

恒大汽車發盈警稱淨虧損擴大

此外，8月27日恒大汽車發布盈警，指預期集團將於截至6月30日止6個月業，錄得淨虧損擴大至約人民幣202.54億元，而2023年同期則錄得淨虧損約人民幣68.73億元。

恒大汽車指，預期錄得淨虧損增加是由於母企中國恒大（3333），於2024年1月29日被香港高等法院頒佈命令清盤，出 於謹慎性原則，公司增加對中國恒大子公司及聯合營公司應收款項減值撥備。