恒大汽車旗下恒馳5電動車首批100部交付

恒大集團曾表示，恒馳5於去年12月30日實現首車下線，7月6日開啟全球預售，10月將開啟交付。恒馳新能源汽車集團總裁劉永灼曾表示，市場對恒馳5反應非常好，比預期還要好，應該從目前來說，恒馳大賣已成定局。

恒馳汽車已在北京、天津、上海、廣州、深圳、鄭州、成都、重慶、海口等19個城市佈局首批交付服務中心。首批100台交付後，後續批次車輛將陸續發往各地交付到車主手中。資料顯示，恒馳5每部售價17.9萬元人民幣，全部交付1,790萬元人民幣。

恒大（3333）旗下恒馳汽車於周末在網頁公布，恒馳5正式開啟交付，首批交付共100部，而恒馳亦在網頁上展示照片。

根據預訂協定，首批車主在交車時付全款至天津市津濱公證處。目前，恒馳汽車服務網路已覆蓋全國235個城市、313個網點，車主可享受整車終身質保、三電終身質保、終身免費保養等行業絕無僅有的用戶權益。

作為恒馳汽車「三年磨一劍」的首款產品，恒馳5擁有世界頂級大師設計的驚豔造型、媲美百萬豪車的宇航級智能座艙、超越德系豪車的操控性能與駕享體驗、超強的L2.5+級H-PILOT智慧輔助駕駛、全球頂級供應鏈保障超高品質，售價17.9萬元，出眾的產品力、超高性價比贏得市場認可。