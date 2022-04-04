恒大海花島39棟樓　據報由「拆除」變「沒收」

中國恒大(3333)海南儋州市填海項目、有「中國最醜建築」之稱的海花島有39幢樓宇，去年底遭責令拆除，恒大隨後提出申請行政覆議。內媒《海南日報》引述消息稱，當局將由「拆除」改為「沒收」恒大海花島39座樓宇。中國恒大繼續停牌。

該部門負責人表示，將依法依規保護好有關各方合法權益。此前，有關部門已對張琦、林東等8名責任人員予以問責處理，對其他相關責任人員將依規依紀依法進一步調查處理。

去年12月30日，海南省儋州市綜合行政執法局發布的《行政處罰（限期拆除）決定書》指出，海花島2號島的39棟建築違法取得的規劃許可證已被撤銷，限期10日內自行拆除。恒大於今年1月4日申請了行政覆議。

恒大稱不惜代價向業主交樓

而《路透》則報道，恒大地產全國項目正有序復工復產，截至3月27日，已復工項目共734個，復工率達95%。集團下一步將繼續保證項目持續正常施工，不惜一切代價實現向業主保質保量交樓。

恒大地產珠三角公司官方微博發文稱，有424個項目已恢復至正常施工水平，佔比55%。全國復工總人數達到15.4萬人。目前珠三角公司63個在建項目已全面實現復工復產，復工率100%。廣州、佛山、惠州、清遠、陽江、梅州等城市十多個項目復工人數達標率超100%。

另外，中紀委公布曾任恒大副總裁的，前銀監會官員姜麗明，涉嫌違紀違法正接受調查。