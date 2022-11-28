恒大深圳灣超級總部以底價75.4億人幣出售

中國恒大（3333）出售深圳灣超級總部交易，最終落實以底價75.4億元人民幣，由深圳市安和一號房地產開發有限公司投得。

深圳公共資源交易中心資料顯示，原屬於恒大旗下的南山深灣片區的T208-0054宗地重新出讓被深圳市安和一號房地產開發有限公司以底價75.43億元人民幣競得。買家的背後大股東為興業信託，間接持股約97%，剩下2%和1%股份分別由深圳安居建業、深圳前海基礎設施投資基金持有。

恒大在2017年12月買下地塊，當時以底價55.52億元成交，該地皮佔地面積約1萬平方米，計容建築面積約29萬平方米。原本計劃建成恒大超級總部，並於2024年竣工。不過，受恒大債務危機影響，該建設項目自2021年9月開始停工

有深圳業內人士表示，恒大超級總部地塊的交易並非一般的出售，而是一項複雜的不良資產處置。該人士表示，興業信託是恒大的債權人，根據過往經驗來看，此次恒大將深圳超級總部地塊股權轉讓給興業信託，大概率算是償債性股權轉讓，在深圳公共資源交易中心的掛牌應該是手續之一。

清盤呈請案聆訊押後至明年 3 月 20 日

另外，恒大原定於今天舉行的清盤呈請案聆訊，被高等法院押後至明年3月20日進行。恒大於今年6月遭一債權人入稟高院呈請，要求法院頒令將其清盤，案件原定於8月底聆訊，其後聆訊多次被延期至今。期間，集團退還廣州恒大足球場地塊土地使用權，套現55.2億元人民幣，以支付至政府指定的專項監管賬戶。