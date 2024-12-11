恒大清盤人傳售許家印私人飛機 目前停泊廣州

英國《金融時報》報道指，中國恒大集團(3333)的清盤人正計劃出售創辦人許家印旗下私人飛機，型號為空中巴士A319，體型與商用客機相若，目前正停泊在廣州。報道又引述中國公務航空集團董事局主席兼首席執行官廖學鋒指，相關私人飛機機齡14年，須進行一些維修和保養，與其他私人飛機相比體積較大，因此營運成本更高。他又估計，其價值約為2,500萬至3,000萬美元(約1.95億至2.34億港元)，而全新的市值約為9,000萬美元。

內地執法權仍未能確定

中國恒大於本年1月遭高等法庭頒令清盤，法庭並委任安邁顧問Edward Simon Middleton及黃詠詩為清盤人。許家印在去年因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。不過，清盤人今次的行動仍面臨考驗，因為目前還未能確定其在內地的執法權力有多大。