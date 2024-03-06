恒大清盤｜聯交所致函恒大　若明年7.28未能復牌或遭除牌

公告表示，復牌指引包括針對恒大的清盤令已被撤回或被解除，且任何清盤人的委任已獲解除；需證明恒大遵守上市規則第13.24條的規定（即是擁足夠的業務運作）；向市場公佈所有重要信息，供公司股東及其他投資者評估公司狀況。

聯交所一方指，可將已連續18個月暫停交易的任何證券除牌。而恒大的18個月期限將於2025年7月28日屆滿，屆時恒大若未能就導致其暫停買賣的事宜，即清盤令一事作出補救、滿足復牌指引及全面遵守上市規則以使聯交所信納，並於2025年7月28日或之前恢復其股份買賣，則聯交所上市科將建議聯交所上市委員會將公司除牌。

恒大 除牌死線於2024年7月28日

暫停買賣的事宜，即清盤令一事作出補救、滿足復牌指引及全面遵守上市規則以使聯交所信納，並於2025年7月28日或之前恢復其股份買賣，則聯交所上市科將建議聯交所上市委員會將公司除牌。