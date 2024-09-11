恒大清盤｜許家印前妻丁玉梅 每月生活費20萬 居倫敦豪宅

彭博報道指，今年初遭高等法院頒令清盤的中國恒大集團(3333)，其創辦人許家印前妻丁玉梅獲英國法院允許從其凍結戶口中，每月提取2萬英鎊(約20.4萬港元)作生活費。文件又顯示，丁玉梅在英國的銀行帳戶中，有超過400萬美元(約3,120萬港元)，而每月最多可支付費用為35萬英鎊(約357萬)，用作生活及律師費。

居 Thames City 中渝置地有份開發

同時，報道指丁玉梅目前正居住在英國倫敦一套高級公寓，相關公寓為許家印好友張松橋旗下中渝置地(1224)有份開發的「Thames City」。按中渝網站介紹，項目擁有12幢住宅及商業樓，高度從4層到53層不等，將包含1,500個豪華住宅單位，總可銷售面積約為1.8百萬方呎。項目包括3幢由地下層向上延伸至36至53層的主樓，能飽覽倫敦全景的獨特廣闊景觀，其他設施包括30米長游泳池的俱樂部會所、最新式健身房、電影院、卡拉OK會所、景觀花園、餐廳、零售店舖及商用樓面。