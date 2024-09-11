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財經
2024-09-11 16:38:53

恒大清盤｜許家印前妻丁玉梅 每月生活費20萬 居倫敦豪宅

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恒大清盤｜許家印前妻丁玉梅 每月生活費20萬 居倫敦豪宅

許家印(左)前妻丁玉梅(右)獲英國法院允許從其凍結戶口中，每月提取2萬英鎊作生活費。(網上圖片)

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彭博報道指，今年初遭高等法院頒令清盤的中國恒大集團(3333)，其創辦人許家印前妻丁玉梅獲英國法院允許從其凍結戶口中，每月提取2萬英鎊(20.4萬港元)作生活費。文件又顯示，丁玉梅在英國的銀行帳戶中，有超過400萬美元(3,120萬港元)，而每月最多可支付費用為35萬英鎊(357)，用作生活及律師費。

Thames City 中渝置地有份開發

同時，報道指丁玉梅目前正居住在英國倫敦一套高級公寓，相關公寓為許家印好友張松橋旗下中渝置地(1224)有份開發的「Thames City」。按中渝網站介紹，項目擁有12幢住宅及商業樓，高度從4層到53層不等，將包含1,500個豪華住宅單位，總可銷售面積約為1.8百萬方呎。項目包括3幢由地下層向上延伸至3653層的主樓，能飽覽倫敦全景的獨特廣闊景觀，其他設施包括30米長游泳池的俱樂部會所、最新式健身房、電影院、卡拉OK會所、景觀花園、餐廳、零售店舖及商用樓面。

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清盤人正追討7人股息及酬金

恒大清盤人以公司名義，於今年322日針對3名被吿展開法律訴訟，即許家印、前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮。及至上月，訴訟逐步發展至加入其餘4名被告，即許家印配偶或前配偶丁玉梅及3間與許家印及丁玉梅有關聯的實體。恒大指，在該訴訟中正尋求向7名被吿收回根據其聲稱為誤報的截至2017年底至2020年底止各財政年度的財務報表支付的股息及酬金共約60億美元(468億港元)

恒大自今年129日上午1018分起暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。恒大停牌前報0.163元，市值21.5億元。

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