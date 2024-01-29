恒大清盤｜高院頒令恒大清盤　判詞指恒大須繳付8.62億港元債項 (持續更新)

恒大（3333）周一(29日)早上9時半於高等法院進行清盤聆訊，最新法官頒布強制清盤令。

恒大須繳付8.62億港元債項

陳官下午頒布清盤令判詞，簡述中國恒大集團成立2006年6月於開曼群島成立，在港交所上市，為創辦人許家印1996年創辦的內地恒大地產集團之控股公司，用作離岸集資主要平台。

判詞交代恒大主要有3類離岸債務及境內債務，包括：

10批美元債券以及1批港元債券總值約154億美元恒大債券

4批間接附屬公司Scenery Journey Ltd 美元債券，總值約58億美元

私人債務包括貸款等共約40億美元

境內債務則包括恒大保證境內債務共約89億美元，以及恒大債券共約79億美元

判詞指，恒大須繳付本案中清盤呈請人「Top Shine Global Limited」的8.62億港元債項，案中債權人特別小組則持有40億美元恒大債券，截至去年6月30日，恒大資產總值1.743萬億元人民幣，共負債約2.388萬億元人民幣，資不抵債。

陳官指，判公司清盤額外的好處，是助恒大擺脫許家印的影響，掃除恒大發新股及新債的障礙。

委任安邁顧問兩人作為清盤人

法官陳靜芬指，恒大債務重組方案欠進展，資不抵債，故頒布強制清盤令。法官聽取陳詞後指出，於清盤聆訊押後期間，恒大一方就重組方案毫無進展，亦未有交出具體方案，又指呈請清盤申請至今已屆1年半，直言「enough is enough」，故正式頒下清盤令，並委任安邁顧問（A&M）兩人作為清盤人。

至於恒大發言人在庭外見記者指，希望能與公司管理層商討解決方案會考慮任何重組方案，並減少對持份者的影響。此外，又重申是次清盤只針對恒大，而不會直接影響其在內地營運公司。

恒大回應被高院頒令清盤

對於恒大被高院頒令清盤，恒大執行董事及總裁肖恩回應內媒查詢，對於此次境外清盤呈請，集團和恒大已盡全力抗辯。客觀上集團經營面臨巨大困難、資源極其有限，同時債權人初步投票情況並沒有達到預期，各類不確定性不斷強化，以致債務重組方案最終難以落地。

接下來，集團將採取一切合法合規的措施，在保障境內外債權人合法權益的前提下，穩步推進集團業務正常經營，同時也將積極與清盤人溝通，依法配合清盤人履行相關程序，根據國際慣例、市場規則推進債務化解等工作。

目前恒大集團及其他作為獨立法人主體的境內外子公司管理運營體系保持不變，集團仍將努力盡一切可能保障境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作，維持物業服務品質不受影響，仍將全力保障平穩推進風險化解和資產處置，仍將盡力依法公平推進各項工作。

案件編號：HCCW220/2022

【1月29日更新】