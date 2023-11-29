恒大物業提訴訟　要求母企恒大等償還20億人民幣｜恒大危機

包括向母企中國恒大提訴訟

恒大物業指，就集團約134億元的存款質押被相關銀行強制執行一事，其全資附近公司金碧物業，對「深圳啟航金屬材料」、「貴州廣聚源房地產開發」、「恒大地產集團貴陽置業」、「恒大地產集團」及其母企「中國恒大」，就金碧物業約20億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜，已向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟。當中要求中國恒大償還款項約19.96億元及暫計利息約1.52億元。