恒大物業提訴訟　要求母企恒大等償還20億人民幣｜恒大危機

恒大物業（6666）提出訴訟，追討的一方竟然是母企中國恒大（3333）？恒大物業周三（29日）發公告，指集團約134億元（人民幣，下同）的存款質押被相關銀行強制執行。就公司旗下金碧物業約20億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事件，要求母企中國恒大（3333）等責任方償還款項，並表示已向廣東省中級人民法院提出訴訟，已於周二（28日）正式收到法院正式接受立案通知。
中國恒大股價現跌8%，報0.23元；恒大物業股價則升3.3%，報0.46元。
包括向母企中國恒大提訴訟
恒大物業指，就集團約134億元的存款質押被相關銀行強制執行一事，其全資附近公司金碧物業，對「深圳啟航金屬材料」、「貴州廣聚源房地產開發」、「恒大地產集團貴陽置業」、「恒大地產集團」及其母企「中國恒大」，就金碧物業約20億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜，已向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟。當中要求中國恒大償還款項約19.96億元及暫計利息約1.52億元。
恒大物業指，根據董事會及法律顧問分析，訴訟不會對集團日常業務經營產生重大不利影響；又稱公司將繼續盡全力對相關存款質押進行追討，並將適時就上述訴訟的任何重大進展或公司將採取的任何其他行動刊發進一步公告。