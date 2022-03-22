恒大物業134億元保證金被銀行強制執行　恒大系續停牌

恒大物業指，在審核2021年度業績中，發現有約為134億元人民幣的存款，為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行。公司將成立獨立調查委員會，以及安排委聘專家對該質押保證進行調查。

恒大系昨日停牌，今早齊公布相同的內幕消息，指恒大物業(6666)有134億元存款被銀行強制執行。三公司續停牌，直至另行通知，並預期延遲刊發2021年經審核業績。

恒大系預期延遲公布業績

恒大(3333)發公告稱，由於認為這是一件重大事件，且恒大物業為公司的重要子公司，公司將成立獨立調查委員會，跟進該事件對公司的影響。恒汽(708)亦指，由於恒大物業屬恒大系內重要子公司，考慮到恒大物業目前面臨的挑戰，公司亦會相應考慮該情況，對財務上的影響。

恒大集團、恒汽及恒大物業亦一同預告，由於自去年下半年起，恒大集團的經營情況，發生重大變化，核數師於本年度增加了大量額外的審計程序。再加上新冠疫情的相關影響，根據公司目前掌握的資料，無法按期完成審計程序。由於審計工作尚未完成，預期無法根據上市規則，於3月31日或之前刊發業績。

許家印據報將缺席投資者會議

另外，內媒《澎湃新聞》引述消息指出，恒大連同其財務顧問，包括中國國際金融公司、中銀國際亞洲有限公司、好利漢有限公司及金鐘港資本有限公司，將在今晚9時召開投資者電話會。

報道稱，恒大集團執行董事蕭紹恩、非執行董事梁森林及風險管理委員會委員陳勇，將參與會議。而集團主席許家印則缺席。