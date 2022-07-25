恒大物業134億被質押資金轉移至恒大 新任CEO：沒發現有中飽私囊

恒大物業134億被質押資金轉移至恒大，新任行政總裁兼執行董事肖恩表示，暫沒有發現個人侵佔資金、中飽私囊等情況。（資料圖片）

中國恒大（3333）上周五公布，就恒大物業（06666）約134億元（人民幣，下同）存款被銀行質押發布初步調查，發現相關資金透過第三方轉移並回流至恒大作營運用途，公司要求負責人請辭。參與安排的恒大時任行政總裁夏海鈞、首席財務官潘大榮及子公司恒大集團有限公司執行總裁柯鵬均被辭退。

恒大物業早前發公告披露，集團在審核去年度業績時發現，所持約134億元現金被用於為「第三方」提供質押，已被銀行接管。於2020年12月至去年9月期間，該134億元分為三筆存單質押，為20億元、87億元及27億元，分別以作恒大物業的子公司以定期存款為多家第三方公司存單質押擔保，以及集團向第三方借款、用於支付集團對恒大物業的子公司應付的款項，惟三筆款項因借款方未能還款，而存單質押被強制執行。

行政總裁夏海鈞 及高層被辭退因涉事被辭退

恒大新任行政總裁兼執行董事肖恩承認，有關質押相關的貸款被用於集團的運營及償還集團境內外債務，但暫沒有發現個人侵佔資金、中飽私囊等情況。