恒大物業134億被質押資金轉移至恒大 新任CEO：沒發現有中飽私囊

中國恒大（3333）上周五公布，就恒大物業（06666）約134億元（人民幣，下同）存款被銀行質押發布初步調查，發現相關資金透過第三方轉移並回流至恒大作營運用途，公司要求負責人請辭。參與安排的恒大時任行政總裁夏海鈞、首席財務官潘大榮及子公司恒大集團有限公司執行總裁柯鵬均被辭退。
恒大物業早前發公告披露，集團在審核去年度業績時發現，所持約134億元現金被用於為「第三方」提供質押，已被銀行接管。於2020年12月至去年9月期間，該134億元分為三筆存單質押，為20億元、87億元及27億元，分別以作恒大物業的子公司以定期存款為多家第三方公司存單質押擔保，以及集團向第三方借款、用於支付集團對恒大物業的子公司應付的款項，惟三筆款項因借款方未能還款，而存單質押被強制執行。
行政總裁夏海鈞及高層被辭退因涉事被辭退
恒大新任行政總裁兼執行董事肖恩承認，有關質押相關的貸款被用於集團的運營及償還集團境內外債務，但暫沒有發現個人侵佔資金、中飽私囊等情況。
陷於債務危機的恒大集團曾表示，力爭7月底前提出重組方案。不過恒大旗下恒大地產11日公告，「20恒大01」債券第二次申請展期，遭債券持有人會議否決。隨後於7月15日傳出，由於恒大等地產商拖欠款項，數百家材料供應商集體聲明，無力支付帳單，決定停貸停工。市場憂慮，恒大供應鏈危機恐引發連鎖反應。肖恩透露，近期恒大和多家重要境外債權人進行有效的交流，特別是在債務重組原則、方案架構等方面達成基本共識。
肖恩接受內地媒體訪問時指出，獨立調查委員會的初步調查結果顯示，前年12月至去年8月，集團面臨巨大流動性壓力，在集團有關高管的授意安排下，恒大物業以存單質押擔保方式，通過第三方，分三次向恒大集團提供了這筆大額資金。
對於後續工作，肖恩透露，恒大將進一步配合獨立調查委員會，盡快完成調查工作，探討考慮以適當方式解決佔款問題，並進一步加大內部風險評估和管理體系；同時，恒大、恒大物業將按照港交所（388）有關規定和要求，繼續做好訊息披露工作，配合香港監管機構的詢問及調查。
「爛尾樓」停貸潮未平息，恒大有至少81個樓盤遭業主集體斷供，肖恩強調，旗下各項業務正在努力改善經營狀況，地產開發方面，全國保交樓復工率有96%，施工人數達成率86%；自去年7月以來，累計交樓27.9萬套；儘管由於各種原因，有極個別項目的復工遇到困難，但恒大已基本確定這些項目的復工方案，正積極與各方面尤其是業主進行磋商。