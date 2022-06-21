恒大系預期七月底前公布初步重組方案 若連續停牌18個月或遭除牌

恒大系公布，於2022年6月15日接獲港交所發出的復牌指引，除了要達成港交所提供的復牌指引外，恒大系必須解決導致其暫停買賣之事項並全面遵守上市規則以令港交所滿意，包括公布已到期的業績。港交所已表明，若恒大系的情況有變，有可能更改復牌指引或對復牌指引作出補充。

恒大系表明，目前正在積極推進重組工作，預期將於7月底前公布初步重組方案。至於恒大物業的質押擔保獨立調查也在積極進行中，現階段尚未能確定完成獨立調查的時間。另審計工作有序進行，但由於受疫情及恒大物業質押擔保獨立調查的影響，目前尚未能確定2021年度業績的發布時間。

恒大：尚未能確定 2021 年度業績的發布時間

恒大集團（3333）、恒大物業（6666）及恒大汽車（708）的通告指出，港交所有權將已連續停牌18個月的任何證券除牌。恒大集團及恒大物業已分別於2022年3月21日於港交所停止買賣，而恒大汽車也在2022年4月1日暫停買賣，故此恒大集團及恒大物業的將於2023年9月20日屆滿18個月的「限期」，恒大汽車的「期限」則會於2023年9月30日屆滿。倘若無法糾正導致其暫停買賣的問題及在期限前恢復股份買賣，港交所上市科將建議上市委員會展開取消其上市地位的程序。恒大系股份繼續暫停買賣直至另行通知。

恒大早前透過微信公眾號公布，集團旗下山西公司已於6月已經全面復工復產，其中忻州恒大華府即將交樓，近800工人趕工。而山西公司亦盡全力恢復銷售。不過，內地傳媒報道指，恒大日前再被廣州市荔灣區人民法院強制執行近2億元（人民幣，下同），使集團被執行總金額已超過185億元。