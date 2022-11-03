恒大許家印山頂布力徑大宅據報被建行接管

中國恒大（3333）創辦人許家印位於山頂的別墅被接管。據《香港01》報道，中國建設銀行（亞洲）已接管許家印位於山頂布力徑10號B座，實用面積約5,000平方呎，市值約7億元，是許家印位於山頂3幢別墅的其中之一。這是許家印在香港首個被接管的私人資產。

根據《香港01》報道，許家印共持有山頂布力徑三幢別墅大宅，即B座、C座和E座，市值分別約8億元、7億元和10億元，合共25億元。B座去年10月獲建行亞洲承造按揭，目前已被建行亞洲接管，C座和E座亦在去年11月抵押至財務公司「歐力士」，再加兩間離岸公司擔保，共借8.2123億元。