恒大許家印山頂布力徑大宅據報被建行接管

中國恒大（3333）創辦人許家印位於山頂的別墅被接管。據《香港01》報道，中國建設銀行（亞洲）已接管許家印位於山頂布力徑10號B座，實用面積約5,000平方呎，市值約7億元，是許家印位於山頂3幢別墅的其中之一。這是許家印在香港首個被接管的私人資產。
根據《香港01》報道，許家印共持有山頂布力徑三幢別墅大宅，即B座、C座和E座，市值分別約8億元、7億元和10億元，合共25億元。B座去年10月獲建行亞洲承造按揭，目前已被建行亞洲接管，C座和E座亦在去年11月抵押至財務公司「歐力士」，再加兩間離岸公司擔保，共借8.2123億元。
旁邊C及E座去年抵押至財務公司
報道指出，該別墅由「源訊有限公司」，譚海軍為董事，由離岸公司控股，前董事亦曾以灣仔中國恒大中心為申報地址。報道指出，譚海軍被指是許家印「管家」，許曾擔任直接持有布力徑10號C座的公司董事，去年轉名至譚。
另外，位於灣仔的中國恒大中心，早前被中信銀行（國際）接管，涉及一筆76億元的貸款。恒大中心被接管後被全幢招標放售，估值80至90億元，10月31日截標，據報有數十名潛在買家，包括本地發展商、家族辦公室、以及內地金融機構，不少已簽署保密協議，至今仍未有結果。