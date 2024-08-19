恒安國際中期盈利升14.9%維持派息　另「換走」羅兵咸任核數師

以種類收入分類，衛生巾產品收入31.5億元，較市場預期的32.4億元低；一次性紙尿褲産品收入7.116億元，較預期的6.934億元多；紙巾產品收入69.5億元，較預期的72.8億元低；其他收入10.3億元，較預期的預期11.3億元低。

恒安國際（1044）公布，公司中期盈利升14.9%至14.08億元（人民幣，下同），中期息維持派0.70元；期內收入跌3%，至118.4億元，低過市場預期的122.8億元，公司預期下半年收入將較上半年改善。另外，公司亦發公告建議「換走」羅兵咸永道任核數師。

預期下半年木漿價格將回升

恒安國際指，期內競爭非常激烈，國內、國外品牌均採取進取的減價及促銷等措施，令市場銷售額錄得顯著的下跌，公司總銷售跌2.2%，已是明顯優於市場整體。受惠於原材料價格回落，產品升級，毛利由31%升至33.3%。因此公司預期下半年，木漿價格將回升，公司將審慎投放促銷資源，而高端高毛利的產品預期將持續錄得顯著增長，以抵銷木漿價格回升對毛利率的影響。

恒安國際展望未來，地緣政治局勢緊張、貿易摩擦不斷，加上居高不下的利率環境， 預計將持續對投資和消費信心造成壓力，預期國家將繼續積極實施宏觀調控政策，加大力度提振內需消費及推動經濟的高質量發展。集團會繼續密切關注國內外政經發展及市場趨勢變化，靈活應對及作出審慎的決策。