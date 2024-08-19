恒安：下半年成本不會大升 料毛利率穩定

恒安國際(1044)公布上半年受惠毛利率上升2.3個百分點，至33.3%，即使收入下跌3%，但純利仍有近15%增長，至14.09億元人民幣，雖然木漿價格錄上升，惟集團仍表示下半年仍有成本優勢。恒安國際行政總裁許清流指，雖然第三季原材料成本會上升，惟第四季估計會回落，相信下半年整體成本不會大升，並指會在促銷上做「精準投入」及推廣高端產品等方面，抵銷成本上升，冀下半年毛利率可保持穩定。
拼價值也拼量 布局高中低端產品
對於行業的競爭，許清流指「內捲」不單單是內地的問題，稱全球競爭均厲害，已由「國內捲到國外」，即使團隊已努力爭取，惟上半年收入仍倒退。他又表示，整體趨勢上個人消費是有下降，要保住市場領先，要「拼價值也拼量」，高中低端產品都會布局。
另外，集團上半年進行了合共50億元人民幣的超短期融資券，財務總監李偉樑指市場出現低利率機會，加上有持額度，因而進行相關融資，所得除了可以低成本支持經營，額外資金亦會以定期存款以收取利息收益。許清流則強調，利率套利不是集團做超短期融資的目的，主要是以靈活資金調配為股東創造價值，同時可留意併購機會。
更換羅兵咸屬「綜合考慮」
被問到集團更換合作26年的核數師羅兵咸永道，是否與羅兵咸或面臨財政局處罰有關，李偉樑指是綜合考慮，不是因為單一因素，當中涉及本及資源分配等整體考慮。