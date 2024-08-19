恒安：下半年成本不會大升 料毛利率穩定

恒安國際(1044)公布上半年受惠毛利率上升2.3個百分點，至33.3%，即使收入下跌3%，但純利仍有近15%增長，至14.09億元人民幣，雖然木漿價格錄上升，惟集團仍表示下半年仍有成本優勢。恒安國際行政總裁許清流指，雖然第三季原材料成本會上升，惟第四季估計會回落，相信下半年整體成本不會大升，並指會在促銷上做「精準投入」及推廣高端產品等方面，抵銷成本上升，冀下半年毛利率可保持穩定。

拼價值也拼量 布局高中低端產品

對於行業的競爭，許清流指「內捲」不單單是內地的問題，稱全球競爭均厲害，已由「國內捲到國外」，即使團隊已努力爭取，惟上半年收入仍倒退。他又表示，整體趨勢上個人消費是有下降，要保住市場領先，要「拼價值也拼量」，高中低端產品都會布局。