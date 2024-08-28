恒指低迷｜安踏放榜後拋百億大計 港股年擲3千億回購自救

恒生指數自去年8月初起已超過1年未能重返二萬大關，在目前中期業績高峰期間，不少企業趁機在放榜後公布回購大計支撐股價，包括昨日派中期業績的安踏體育(2020)。安踏昨宣布擬未來1年半擲不超過100億元回購；同時早前為「護盤」而用罄回購額度的京東集團(9618)亦加碼50億美元回購計劃。事實上，累計過去1年，港股總回購額度已超過3千億元，為歷來最活躍。
安踏表示，對集團業務的持續發展和前景充滿信心，並認為公司的現行股價低於其實際價值，實施股份購回計劃旨在促進股東利益及公司中長期資本增值；又相信計劃符合公司及股東整體最佳利益，並可為股東創造價值。
京東加碼50億美元護盤
京東則宣布下月起的36個月內進行新一輪回購，斥資最多50億美元購入包括美國存託憑證的股份。集團早前遭第二大股東沃爾瑪全數沽售手上持股，令京東股價受壓。京東因而即日斥資30億元回購撐股價，並即日公布已全數用盡回購額度。另外，周生生(116)昨放榜後亦公布回購不超過1億元股份。
事實上，單計本月已有不少企業在公布業績後宣布回購，如遠東宏信（3360)本月中起回購約4.2億股；太古地產(1972)斥15億元回購；明源雲(909)或擲不超過5億元掃貨；新東方(9901)宣布回購計劃加碼至7億美元。另外，華潤啤酒(291)在業績會上亦研究提升股價措施，包括提高股東分紅及回購。
今年額度超去年全年三成
恒指公司早前公布的統計亦顯示，截至8月16日止港股今年累計回購1,648億元，已超出去年全年三成，為歷史新高。