恒指低迷｜安踏放榜後拋百億大計 港股年擲3千億回購自救

恒生指數自去年8月初起已超過1年未能重返二萬大關，在目前中期業績高峰期間，不少企業趁機在放榜後公布回購大計支撐股價，包括昨日派中期業績的安踏體育(2020)。安踏昨宣布擬未來1年半擲不超過100億元回購；同時早前為「護盤」而用罄回購額度的京東集團(9618)亦加碼50億美元回購計劃。事實上，累計過去1年，港股總回購額度已超過3千億元，為歷來最活躍。

安踏表示，對集團業務的持續發展和前景充滿信心，並認為公司的現行股價低於其實際價值，實施股份購回計劃旨在促進股東利益及公司中長期資本增值；又相信計劃符合公司及股東整體最佳利益，並可為股東創造價值。