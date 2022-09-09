恒指全日急彈507點 內房強勁碧桂園升16%（更新）

港股顯著反彈，港股今早輕微高開39點後持續向上，迅速重返19,000點以上，全日最多升562點，高見19,417點，最終以接近高位的19,362點收市，全日上升507點或2.7%。藍籌股幾乎全線上升，三隻內房藍籌升幅最為顯著。

內地地方城市為樓市去庫存推出新政，據不完全統計今年以來內地超24個城市推出使用公積金「一人買房全家幫」房策。內房股急升，碧桂園（2007）急升15.9%，全日收報2.55元；碧桂園服務（6098）升近11%，收報16.06；龍湖集團（960）及華潤地產（1109）均見1個月高，龍湖升至1月高位，報28.15元，升7%，潤地升逾5.5%，報33.85元。

恒生科技指數升2.6%，收市報4,077點。國企指數報6,628點，升近3%。主板全日成交992.8億元。

碧桂園急升 16% 龍湖潤地創 1 月高

騰訊（700）遭主要股東Prosus減持111.5萬股，今早一度失300元，其後隨大市上升，全日以307元收市，升1.7%。俗稱「B站」的嗶哩嗶哩（9626）中期虧損擴大，業績遜預期，股價逆市下跌，最多跌逾17%，收市報152.1元，跌幅為16.3%。

美團（3690）升近5%，旗下美團外賣表示會繼續採取與蘋果公司授權專營店合作的方式。在前兩年合作基礎上，今年合作門店擴展到全國200多個城市，共逾1,110家門店，購買iPhone 14 最快可半小時送達將免配送費。