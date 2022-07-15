恒指全日跌453點　內房捱沽新能源造好新股個別發展

恒指全日跌453點，跑輸區內股市，內房內銀及本地銀行都捱沽，新能源皮塊逆市造好。（資料圖片）

全球經濟衰退陰霾未散，加上中國次季經濟錄得9個季度以來最低增速下，中港股市下午跌幅持續擴大，跑輸其他亞洲市場。除新能源概念股逆市造好，各個主要板塊大都向下，內房表現最差，內地及本地銀行股均有沽壓。恒生指數全日收報20,297點，跌2.2%或453點，大市全日成交總額約1,296億元。

港股早段受內銀及科技股拖累下跌，低開229點，早段跌幅曾收窄至94點見20,656點，其後再度向下，跌幅持續擴大，最多跌535點，最終低位收市。國指跌點167點或2.4%，報6,958點；恒生科技指數跌147點或3.2%，報4,440點。

內房債務問題與業主停貸事件加疊，內房及銀行股捱沽，香港本地銀行因面對內地貸款的減值風險增亦遇沽壓。中銀保監回應「停貸事件」，指出將引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門及人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作，不過內房債務問題與業主停貸事件加疊，內房及內銀捱沽。

龍湖（960）三連挫兼失守52周位，收報28.0元跌6.2%；碧桂園（2007）五連跌，全日跌8.6%，收報3.31元，創3年低。四大國有銀行跌幅1%至2%，招商銀行（3968）跌1.5%。本地銀行股中，渣打銀行（2888）跌幅最為顯著，全日下跌4.7%，東亞銀行（023）亦跌3.8%。

碧桂園創3年新低 銅價 20 個月 江銅股價 1 年

經濟前景不理想加上供應鏈問題未解決，大宗商品價格持續向下，大宗商品持續回落，銅價創20個月新低，化工、鋼鐵、有色金屬、煤炭股跌逾1%。江西銅業（358）創1年新低，最多跌5%，全日收報9.22元跌4%。洛陽鉬業（3993）發盈喜，預計6月止六個月歸屬股東淨利潤介乎39.75億元至42.16億人民幣，按年增加65%至75%。股價全日仍要跌2.9%，以3.66元的1個月低位收市。

科技股方面，騰訊（700）及美團（3690）下跌約3%，阿里巴巴（9988）分別下跌6.6%。

不過兩大鋰業巨頭贛鋒鋰業（1772）與天齊鋰業（9696）因產品價量齊升，半年純利急漲，贛鋒鋰業預計上半年多賺逾5倍，天齊鋰業增幅更達134倍。贛鋒及天齊均上升0.3%；比亞迪（01211）受惠新能源汽車銷售暢旺，預計上半年盈利增長超過2倍，股價暫時擺脫股神畢非德（Warren Buffett）擬部署減持的陰霾，比亞迪股價逆市升近4%，收報294.2元，成為全日升幅最大藍籌。

今日3隻新股掛牌個別發展，由微創醫療（853）分拆的微創腦科學（2172）較招股價微跌0.2%。內地商用車物流及供應鏈服務公司德銀天下（2418）收市無升跌。澳門IT解決方案提供商博維智慧（1204）較招股價高13%收市。