恒指兩日彈1140點 升越10天線阻力

颱風「尼格」影響下港股昨提早收市，恒生指數在半日市中再挾高，收市報15,827點，揚371點或2.4%，連升兩日共漲1,140點。恒指昨升穿處15,441點的10天移動平均線，為逾3周以來首次企上相關水平。值得留意的是，恒指自8月時持續在10天線反覆後，近月屢次在10天線受阻掉頭，包括9月初、10月初及10月中均在相關水平有阻力。
至於國企股指數昨報5,355點，走高145點或2.8%；恒生科技指數報3,156點，揚81點或2.7%。主板成交額1,060億元，連彈兩日下淡友「避風」，大市沽空率縮至約11.5%。
A股重越3千關
A股亦向上，上證綜合指數重越3千關，收市仍漲1.2%，報3,003點；深圳成分指數報10,877點，升1.3%；創業板報2,375點，揚1.6%。兩市合共成交額1.05萬億元人民幣。
上月走弱的內房及濠賭股本月起即連彈兩日，龍湖集團(960)大升18.9%，為表現最好藍籌；碧桂園(2007)漲13.3%；碧桂園服務(6098)飆12.2%。另外金沙中國(1928)大升12%；銀河娛樂(027)走高6.7%。經濟重啟受惠股續走強，海底撈(6862)漲8.6%；華潤啤酒(291)升7.5%。相反，上月藍籌贏家聯想集團(992)全日逆向大跌4.9%，表現最差。
港股通連續20日吸資，滬深共淨買76.73億元，再創近8個月來最大吸資，當中上海佔32.76億元，深圳佔43.97億元，累計20日淨買額956億元。騰訊控股(700)及美團(3690)續為買貨目標，分別淨吸資13.8億元及11.5億元。