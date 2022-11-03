恒指兩日彈1140點 升越10天線阻力

颱風「尼格」影響下港股昨提早收市，恒生指數在半日市中再挾高，收市報15,827點，揚371點或2.4%，連升兩日共漲1,140點。恒指昨升穿處15,441點的10天移動平均線，為逾3周以來首次企上相關水平。值得留意的是，恒指自8月時持續在10天線反覆後，近月屢次在10天線受阻掉頭，包括9月初、10月初及10月中均在相關水平有阻力。

至於國企股指數昨報5,355點，走高145點或2.8%；恒生科技指數報3,156點，揚81點或2.7%。主板成交額1,060億元，連彈兩日下淡友「避風」，大市沽空率縮至約11.5%。

