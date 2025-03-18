恒指兩日彈683點 大摩：中資股復甦 入市最佳時機

中港股市在今年開局亮麗，尤其恒生指數今年累彈兩成最驚人。摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅接受內地官媒《證券時報》訪問時表示，中國股票在多個層面上都出現了明顯的結構性改善，而與全球股票市場相比，中資股估值仍明顯折讓，因此目前是建議全球投資者增加對中國股票配置的最佳時機。
王瀅表示，中國股票近期的明顯復甦受惠三大因素，包括企業積極增強股東回報、早前召開的民企座談會釋放支持民營企業的明確信號、DeepSeek橫空出世令全球投資者重新評估中國科技領域的可投資性。
稱中國市場現結構性改善
她又表示，目前MSCI新興市場指數的估值比MSCI中國指數高出8個百分點，較恒指亦高11個百分點，反映中國股票估值明顯折讓。而按其觀察，過去一段時間被動型資金逐步進場，主要由於中國股市市值上市令權重提升，惟目前主動型基金仍未大規模介入，或仍處於觀察和研究的階段。王瀅相信，如果未來出現更多宏觀經濟改善的信號，並且地緣政治不確定性降低，相信中國市場可釋放更大吸引力，吸引國際資金進場。
港股再次重返二萬四
大市方面，恒指昨一度再升393點，收市升幅收窄至185點或0.8%，報24,145點，重返二萬四，兩日累升683點。恒生科技指數則反覆跌7點或0.1%，報5,872點，主板成交額2,448億元。A股則兩邊走，上證綜合指數升0.2%；深成指則跌0.2%。
北水流入百億 撈理想沽小米
港股通吸資額則按日大升1.4倍，至104.83億元，當中盈富基金(2800)單計上海港股通已淨買入20億元；另外阿里巴巴(9988)滬深兩市合共淨買入5.78億元，放榜後急挫7.2%的理想汽車(2015)亦吸資8.3億元。相反，小米集團(1810)及中芯國際(981)分別淨走資4.05億元及4.88億元，前者今日公布全年業績，昨炒高3.6%。