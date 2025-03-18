恒指兩日彈683點 大摩：中資股復甦 入市最佳時機

中港股市在今年開局亮麗，尤其恒生指數今年累彈兩成最驚人。摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅接受內地官媒《證券時報》訪問時表示，中國股票在多個層面上都出現了明顯的結構性改善，而與全球股票市場相比，中資股估值仍明顯折讓，因此目前是建議全球投資者增加對中國股票配置的最佳時機。

王瀅表示，中國股票近期的明顯復甦受惠三大因素，包括企業積極增強股東回報、早前召開的民企座談會釋放支持民營企業的明確信號、DeepSeek橫空出世令全球投資者重新評估中國科技領域的可投資性。