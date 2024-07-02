恒指公司：碧桂園及諾輝健康因停牌 而被剔除在所有恒指系列內

恒指公司宣布，因碧桂園（2007）及諾輝健康（6606）因持續停牌，其公司股份將會從恒生指數系列中剔除。恒指公司表示，兩間公司將於7月9日（星期二）開市前調整為系統最低價格 0.0001 元，並用作當天指數計算，並於當天收市後0.0001元從下列指數中剔除，下述變動將於7月10日（星期三）起生效。

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