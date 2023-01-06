恒指午後一度倒跌兩萬一關口爭持 大摩薦太古希慎等18復常受惠港股

中港通關在即，港股今早繼續承接昨天升勢上揚，惟中午過後掉頭向下，最多倒跌189點，低見20,862點，再次回落至21,000點以下。恒生指數最新跌43點或0.2%，報21,008點，在二萬一關口爭持，成交金額1,223億元。恒生科技指數及國企指數分別跌1.4%及0.3%。

美團（3690）下挫4%，最新報183.2元；另外兩隻重磅科技股升幅收窄，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）最新分別升0.4%及1.7%；其他復常概念股普遍有回吐，金沙中國（1928）跌2.7%，海底撈（6862）及九毛九分別跌3.3%及1.9%。中國中免（1880）則下跌0.3%。

摩根士丹利發表研究報告，稱內地自去年底起調整防疫政策後，被壓抑的需求重新導向，預期有21隻股份最能直接受惠，短期內表現繼續向好。報告又指出，數據顯示，內地經濟及社會活動正在穩步回升，首季強勁復甦已步入正軌，更遠未充分發揮潛力。

大摩列出21隻受惠股份，包括18隻在香港上市的股份：安踏體育（2020）、攜程集團（9961）、百勝中國（9987）、李寧（2331）、中升控股（881）、滔搏（6110）、新秀麗（1910）、福壽園（1448）、百威亞太（1876）、華潤啤酒（291）、藥明康德（2359）、藥明生物（2269）、泰格醫藥（3347）、同仁堂國藥（3613）、國泰航空（293）、中銀航空租賃（2588）、太古（019）及希慎（014），全予「增持」評級。