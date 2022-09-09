恒指半日勁彈488點 內房急升B站跌近17%（更新）

美股連續兩日反彈，港股今早輕微高開39點，反彈接近500點，重返19,000點以上，中午收市報19,342點，上升488點或2.6%。藍籌股全線上升，三隻內房藍籌升幅最為顯著。

內地地方城市為樓市去庫存推出新政，據不完全統計今年以來內地超24個城市推出使用公積金「一人買房全家幫」房策。內房股急升，碧桂園（2007）急升14.1%，半日收報2.51元；碧桂園服務（6098）升近1成報15.92；龍湖集團（960）及華潤地產（1109）均見1個月高，龍湖升至1月高位，報27.95元，升6.3%，潤地升逾5%，報33.75元。

恒生科技指數升2.8%，最新報4,083點。國企指數報6,620點，升2.9%。

碧桂園急升14% 龍湖潤地創1月高

騰訊（700）遭主要股東Prosus減持111.5萬股，，今早一度失300元，其後隨大市上升，午休前升至全日高位307.2元，半日報307元，升1.7%。

俗稱「B站」的嗶哩嗶哩（9626）中期虧損擴大，業績遜預期，股價逆市下跌，最多跌逾17%，最新報151.1元，跌幅為16.9%。

大市半日成交513.9億元。