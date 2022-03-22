恒指半日升239點　煤氣取消派紅股跌近15%見逾5年低位

港股持續做好，今早高開97點，半日升239點或1.13%，報21461點，成交金額635億元；國指升109點或1.51%，報7353點。恒生科技指數收報4477點，升1.4%。

阿里巴巴(9988)、滙控(005)、友邦(1299)貢獻恒指較多。騰訊(700)、煤氣(003)、石藥(1093)拖累大市。申洲國際(2313)升7.3%，收報106.6元，是升幅最大的藍籌。

而中華煤氣自2008年金融海嘯後首度取消派紅股，低見9.85元，是2017年2月1日9.84元後最低，中午收跌14.54%，收報9.93元，是跌幅最大的藍籌，市盈率(PE)為30.85倍。

08年金融海嘯後首取消派紅股

煤氣最早於1991年派發紅股，當時已有5送1紅股，到了1997年度，則改為10送1紅股。在2002年度至2005年度暫停派紅股，2006年度起恢復10送1。2008年金融海嘯爆發，煤氣曾暫停派紅股，2009年度恢復10送1，直至2018年度。而在2019年度及2020年度的紅股派送比例，亦降為20股送1。

異動股方面，東航(670)波音客機確認墜毀，據報停飛波音737-800客機。收報2.59元，跌5.82%。恒隆集團(010)董事長陳啟宗指內房財困，對恒隆或有利，料今年是集團豐收一年，收報16.64元，升1.46%。阿里巴巴(9988)上調回購計劃總額至250億美元。收報103.9元，升4.84%。

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