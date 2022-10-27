恒指半日最多升逾500點 內地電力股急挫大唐跌2成半

美國債息回落及人民幣回升，港股造好，恒生指數今早高開後上升最多515點，高見15,833點，中午收市報15,584點，升266點，升幅1.7%，半日成交額665億元。

科技指數升逾2%，ATMXJ上升，京東集團（9618）急升近9%，阿里巴巴（9988）升近6%，是升幅最大的兩隻恒指及科指成份股。騰訊（700）和美團（3690）升逾2% 至3%。

開市前公布業績的百威亞太（1876）顯著造好，股價最多升近7%，高見17.96元，半日收報17.82元，仍升6.1%，半日成交2.1億元，為今早第二大升幅藍籌。

平保（2318）首三季純利按年跌6%，股價半日升近3%；中國人壽（2618）亦升近3%。友邦（1299）升逾3%，滙控（005）靠穩，港交所（388）升近1%。渣打集團（2888）昨天急升後今早回吐，半日跌3.7%，報48.35元。

百威亞太業績後 最多升近 7%

醫藥股下跌，石藥集團（1093）跌近3%，是半日表現最差的藍籌股。翰森製藥（3692）及中國生物製藥（1177）分別跌1.36%及不足1%。

其他板塊方面，內地電力股下挫，大唐發電（991）公布截至9月止第三季繼續虧損，虧損按年收窄至6.4億元人民幣，期內營收按年升近28%至316.5億元。然而，累計今年首三季，淨利潤按年升近4.2倍至7.64億元，總營收按年升約16%至872.5億元。華能國電（902）跌近7%，華潤電力（836）和龍源電力（916）跌逾4%。