恒指半日跌337點創今年低位　恒大汽車：執董劉永灼被刑拘下午復牌 (更新)

新能源車股偏軟，小鵬(9868)跌9.2%，報47.85元，跌4.85元；蔚來(9866)跌逾4%，報61元，跌2.9元；理想(2015)跌約2%，報131.9元，跌3元；比亞迪(1211)跌2.5%，報203元，跌5.2元。

至於與紐頓集團認購協議失效的恒大汽車(708)，今早宣布停牌，以待刊發內幕消息，其後公司表示執行董事劉永灼涉嫌違法犯罪，已被依法刑事拘留，公司申請今午1時起恢復買賣股份。