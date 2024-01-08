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財經
2024-01-08 12:42:00

恒指半日跌337點創今年低位　恒大汽車：執董劉永灼被刑拘下午復牌 (更新)

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恒指今早高開後跌逾260點，創今年低位。(資料圖片)

恒指今早高開後跌逾260點，創今年低位。(資料圖片)

【12:27更新】恒指今日(8日)高開後回落，開市升46點後，早段跌逾260點，半日跌337點，報16,197點，創今年低位，大市成交479億。

恒大汽車(708)今早宣布停牌，以待刊發內幕消息。(網上截圖) 恒大汽車其後表示執董劉永灼被刑事拘留，公司今午下午1時起申請復牌。(網上截圖)

小米藥明跌逾半成  小鵬挫近一成

科技股普遍向下，騰訊(700)跌1.7%，287.2元，跌5元；美團(3690)跌逾4%，報74.5元，跌3.25元；阿里巴巴(9988)跌2.3%，險守70元，跌1.65元；小米(1810)回購350萬股，涉資5,220萬元，股價跌5.49%，報14.12元，跌0.82；近日不停回購股份的快手(1024)股價仍跌約1元，失守50元，報49.4元。

醫藥股亦普遍向下，藥明生物(2269)跌半成，報26.1元，跌1.45元；石藥(1093)跌近4%，報6.89元；中生製藥(1177)跌近3%，報3.22元；翰森製藥(3692)跌3%，報13.5元。

新能源車股偏軟，小鵬(9868)跌9.2%，報47.85元，跌4.85元；蔚來(9866)跌逾4%，報61元，跌2.9元；理想(2015)跌約2%，報131.9元，跌3元；比亞迪(1211)跌2.5%，203元，跌5.2元。

至於與紐頓集團認購協議失效的恒大汽車(708)今早宣布停牌，以待刊發內幕消息，其後公司表示執行董事劉永灼涉嫌違法犯罪，已被依法刑事拘留，公司申請今午1時起恢復買賣股份。

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