恒指半日跌512點再穿二萬一　香港首家SPAC掛牌成交疏落

恒指半日跌512點再穿二萬一。(資料圖片)

港股兩日連升累3,000點後，大市半日回吐500點。恒生指數開報21,232點，跌268點，其後走勢反覆向下，跌幅擴大至逾500點。恒指半日跌512點或2.38%，報20,988點，成交金額917億元；國指跌241點或3.26%，報7166點。恒生科技指數收報4,317點，跌5.59%。

騰訊(700)、阿里巴巴(9988)、美團(3690)拖累大市。建行(939)、中海油(883)、長和(001)貢獻恒指較多。九龍倉置業(1997)升3.07%，收報38.55元，是升幅最大的藍籌，藥明生物(2269)跌8.48%，收報51.8元，是跌幅最大的藍籌。

本地餐飲股向好

港府再推保就業計劃 本地餐飲股及零售股普遍向上。太興(6811)收報1.2元，升11.11%；譚仔國際(2217)收報2.58元，升9.79%；卓悅控股(653)收報0.149元，升19.2%。

香港首家SPAC AQUILA(7836)今首日掛牌，定價10元，半日只有一宗105萬股成交，每股8.88元，成交額932萬元。現時只有沽盤掛牌，無買盤。

澳洲制裁俄鋁(486)大股東歐柏嘉及前主席Vekselberg，半日收報4.55元，升1.56%。復星醫藥(2196)獲授權生產輝瑞新冠口服藥，收報33.6元，升0.9%。