恒指反彈！料明年底前1.5萬億南下 北水撐港股慢牛

港股二萬六關反覆多日後，恒生指數昨明顯急升，至近全日高位26,485點收市，大漲550點或2.1%，逼近上月底的26,588點橫行通道頂。港股通連續12個交易日淨流入，昨再淨吸資54.8億元，內地券商招商證券國際認為，港股通中長期將繼續吸資南下，預料及至明年底仍有1.54萬億元的新增空間，支撐港股「慢牛」行情。 港股連跌兩日後反彈，恒生科技股指數跑贏報5,944點，升158點或2.7%；國企股指數升192點或2.1%，報9,355點。不過，主板成交額連續5個交易日不多於3千億元，昨錄2,346億元。A股則再升穿4千關，上證綜指昨報4,007點，升38點或近1%。

晶片及科技股造好，中芯國際(981)昨升7.3%，為表現第二佳藍籌，華虹半導體(1347)亦急升9.1%。另外，阿里巴巴(9988)及京東集團(9618)亦亦分別走高4.1%及3.3%跑贏大市。 晶片股衝高 北水掃入中芯華虹 北水昨亦大手買入晶片股，中芯及華虹港股通分別淨買入6.18億元及9.61億元。另外，小鵬汽車(9868)吸資12.13億元，小米集團(1810)亦流入6.63元。北水撤離泡泡瑪特(9992)、阿里巴巴(9988)及美團(3690)，昨分別走資4.19億元、3.1億元及2億元。 招商證券國際報告指，今年首3季港股通合共淨流入1.17萬億元，佔成交額23.6%，港股通持倉市值突破6.3萬億元，約佔港股市值12.7%。該行認為，今年港股的升勢主要受惠內地資金持續湧入，而政策將繼續吸引中長期資本南下投資港股，支撐港股中長期「慢牛」，預計南向長線資金未來5年有約11萬億元增量空間。