恒指反覆半日升132點 騰訊阿里回升

恒生指數好淡爭持，半日收報15,313點，較上日收市反彈132點或0.9%。恒指今早高開61點或0.4%，報15,242點後，一度失守15,000關口，低見14,947點，其後反覆向上高見15,435點，半日波幅487點，半日成交850億元。

藍籌股個別發展，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）向上，半日分別上升2.2%及4.5%。騰訊今早低開2% 後曾穿200元，創逾5年半低。美團（3690）升3.2%，報124.5元。內房及地產股繼續不振，中國海外（688）跌4.6%，為半日跌幅最大藍籌。

國企指數半日升90點或1.8%，中午收報2,912點。除了理想汽車（2015）繼續下挫創歷史新低，下跌2.7%至60.75元，其他成份股全線上升，京東健康（6618）、阿里健康（241）及快手（1024）升幅逾7%。

內地媒體《36氪》引述消息報道，理想汽車智能駕駛AI算法負責人、AI首席科學家王軼倫將於近期離職，可能跟內部研發壓力太大有關，因為理想的科研團隊比同業比少逾一半。報道指出，王軼倫於理想的主要負責智能駕駛感知、地圖等AI算法研發工作，並向理想智能駕駛副總裁郎咸朋匯報，離職後可能參與創業，不過目前仍處於工作交接狀態，預計月底離開。