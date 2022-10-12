恒指失守16500見11年低 多隻藍籌創近年新低

美元兌主要貨幣匯價持續上升，加上內地憂慮加大疫情封控，亞洲股市全線報跌，港股繼續跌輸，恒生指數半日收市見逾11年新低，失守16,500點，下跌336點或2%，半日成交469億元。

恒指73隻成為股中，17隻今早創1年或以上新低，包括多隻傳統防守性強的股份，包括中電（002）、匯豐控股（005）、電能實業（006）、港鐵（066）、長江基建（1038）等，跌幅介乎1%至5%。成股中仍有5隻股份上升，4隻股份無升跌。盈富基金最新報17.15元，已接近10年低位。

科技股繼續是重災區，活躍港股由三大重磅科技股包攬，騰訊（700）、美團（3690）及阿里巴巴（9988）半日下跌2.4%、4.3%及4.5%，分別創下3年、3個月及半年以上低位。

防守類股份失守 盈富基金 已近 10 年低位

恒生科技指數跌得更深，半日跌108點或3.3%，報3,170點再創下新低，較科指推出時指數6,862的定價，累計下跌54%，更逐步邁向指出恒生科技指數時，以2014年12月31日作為基值3,000點的水平。

國際貨幣基金組織（IMF）昨天警告，全球金融穩定風險升高，增加市場無序重新定價的可能性，並指出新興市場及房地產市場特別脆弱。基金組織在《全球金融穩定報告》中提到，持續通脹、中國經濟放緩，以及俄烏衝突帶來持續壓力，將經濟嚴重下滑的風險推高至疫情爆發以來最高水平。