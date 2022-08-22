恒指季檢｜中金料18隻入港股通 15股剔出

恒指公司上周五公佈季檢結果，下月5日起藍籌將新增中國神華(1088)、周大福(1929)、翰森製藥(3692)及百度集團(9888)4股。

中金發表報告指，估計有18隻股票可能符合納入港股通條件，如海昌海洋公園(2255)、海螺環保(587)、大唐新能源(1798)、創夢天地(1119)、渤海銀行(9668)、匯通達網路(9878)、信利國際(732)、創新奇智(2121)、聖諾醫藥(2257)、贏家時尚(3709)、普達特科技(650)、中國華融(2799)、保誠(2378)、亞信科技(1675)、361度(1361)、港龍中國地產(6968)、瑞爾集團(6639)和樂普生物(2157)。不過也有一些公司因為不滿足港股通額外條件可能暫時無法納入，如貝殼(2423)作為同股不同權公司，還不滿足上市滿6個月20個交易日的要求，預計時間最早為12月；快狗打車(2246)和香港航太科技(1725)進入恒生綜指小型股指數，但因市值不足50億元，可能也或暫無法納入深港通。

15隻股票可能被移出港股通範圍，包括天立國際(1773)、易居企業(2048)、匯景控股(9968)、久泰邦達能源(2798)、建業地產(832)、嘉和生物(6998)、中國動向(3818)、華夏視聽教育(1981)、朝雲集團(6601)、路勁(1098)和寶勝國際(3813)。此外，宇華教育(6169)、雲頂新耀(1952)、時代中國(1233)和沛嘉醫療(9996)重新劃分為小型股且市值小於50億元，因此也可能被調出深股通。

神華及百度料被動吸資逾億美元

另外，該行推測潛在被動資金流向，料恒生指數被動資金流入所需時間最多的周大福、翰森製藥、中國神華和百度，需要7.1天、3.9天、2.1天和1.2天，涉及被動資金5,390萬美元、3,110萬美元、1.35億美元及1.35億美元。相反，由於滙豐控股(005)超過8%的重上限而被重置，預計將帶來1.2天左右的被動資金流出。

國企股指數方面，被動資金流入所需時間最多是此次新納入的商湯(020)，預計將帶來2,325萬美元流入，流入時間0.5天。資金流出中，中國太保(2601)由於被剔除，現有0.63%權重將帶來3,573萬美元被動資金流出，預計需要1.6天左右；阿里巴巴因權重從8.06%重置為8%，預計可能帶來340萬美元的資金流出，預計流出時間不足0.1天。

中金指，季檢結果與其早前預測有一定出入，原因主要是由於恒生系列指數調整結果並非完全基於已公布的量化標準，還會取決於指數調整委員會的決策，因此加大了單純依照量化標準預測的難度。此外，恒指系統性優化後新調整標準的變化也會帶來一定影響，例如按原計劃此次調整後恒生成分股要達到80隻，但進展慢於預期。