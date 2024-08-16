恒指季檢｜今收市後公布季檢結果　上季碧服被剔出藍籌【8月16日更新】

恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。

恒指公司在7月2日宣布，第二季恒生指數季檢將於2024年8月16日（星期五）宣布結果，而恒生指數系列的成份股變動將於2024年9月9日（星期一）生效。

《彭博》分析：百濟神州及信達生物有望染藍

據《彭博》行業研究分析師Rebecca Sin表示，醫療保健仍是該指數中唯一覆蓋率低於50%的板塊，因為認為百濟神州（6160）、信達生物（1801）或被納入指數，兩股於恒生生物科技指數中的權重亦處領先地位。

恒指公司：碧服被剔出藍籌 新加比亞迪電子

今年第一季度恒生指數系列檢討結果，碧桂園服務（6098）被剔出藍籌，至於比亞迪電子（285）則為新加入藍籌股，成份股數目維持82隻。國指方面，信義光能（968）被剔除，加入紫金礦業（2899）；科技指數成份股沒有變動，成份股數目維持30隻。所有變動於6月11日（星期二）生效，意味被動資金將於6月7日收市前完成指數權重調整。

【8月16日更新】