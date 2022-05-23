恒指季檢 兩周期股爆大冷跑出 提防染藍魔咒再現

除納入4股外，恒指公司亦將瑞聲科技(2018)剔出藍籌，令成分股數目由66隻增至69隻，6月13日生效。其他指數方面，國企股指數納入上季已染藍的聯想集團(992)，踢走本來為今次染藍大熱之一的翰森製藥(3692)；恒生科技指數則納入今年3月才在港掛牌的蔚來集團(9866)，剔出ASM太平洋(522)，蔚來並同時納入恒生綜合指數。

屢│屢│應│驗 恒生指數上周五的季檢結果爆大冷！恒生指數公司宣布將大熱門中芯國際(981)、黑馬中升集團(881)，以及大冷門中國宏橋(1378)及東方海外(316)納恒指成分股。分析指，東方海外及宏橋染藍最令市場意外，相信今日股價表現亦最有驚喜，但留意兩股均為經濟周期股，在歐美經濟或衰退的憂慮下，中長線宜審慎，尤其東方海外估值正處高峰，提防隨時見頂。

航運股堪憂 中升最值博

招銀國際策略師蘇沛豐表示，連同屬車股的中升，4隻藍籌新股有3隻周期股，雖然內地經濟或有見底回升的憧憬，但歐美卻有衰退風險，他認為周期股行業前景有見頂、或偏向近見頂之虞，尤其航運股最堪憂。他認為，4隻新貴中以中升最值博，可憧憬下半年芯片供應緊張情況紓緩，業績或可回暖，至於中芯即使不受累周期經濟，但仍有機會受中美關係持續惡化影響。

瑞聲近6年市值千億變2百億

東方海外股價自2020年11月起拾升軌，至今累升逾3倍，單計今年則累飆27.2%，市值達1,607億元。宏橋受惠資源價格大反彈，去年起升勢明顯，即使今年3月後連月回吐，但今年仍累升18.5%。至於2016年9月染藍的瑞聲，當年坐上藍籌位置5個月後即見頂，至今不足6年即被剔出，股價在去年7月至今累挫近七成，期間11個月有10個月均報跌，目前市值僅211.5億元，染藍時則逾千億元。

事實上，近年多隻染藍股登寶座後股價即走弱，被指為「染藍魔咒」。本報統計2020年12月後18隻藍籌新貴，六成或11隻在納入指數後1個月均報跌，15隻或超過八成至今累計報跌(見表)。魔咒應驗最明顯者，有2021年6月納入的碧桂園服務(6098)，該股在納入當月即見頂，至今累瀉約六成；至於海底撈(6862)在2021年2月宣布將染藍，消息公布不久即發盈警，當月亦見頂，翌月納入至今累挫約76%。至於去年9月剔出的交通銀行(3328)，至今累升約14%。