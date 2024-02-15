熱門搜尋:
消委會 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 流感 曉柏峰 狀王之王 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-15 11:27:00

恒指季檢｜周五收市公布結果　中金：7股有潛力染藍【2月15日更新】

分享：
恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。

恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。

恒指公司早前宣布，新一次季檢將於2024年2月16日公布結果，所有變動將於3月4日收市後生效。

最新中金公司發表研究報告預測，預料快手（1024）、 太古地產（1972）、京東物流（2618）、小鵬（9868）、新東方（9901）、百濟神州（6160）、信達生物（1801）等，排在恒生指數順位前列，有可能成為納入的潛在候選者。

此外，恒指公司已對外國公司開綠燈，給予加入藍籌資格，故外國公司也有機會染藍。

【2月15日更新】

恒指季檢｜恒指為本港最早股票市場指數之一

恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。恒指公司表示，為進一步反映市場各類別證券價格走勢，恒指於1985年起推出分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業4個分類指數。

【11月17日 更新】

恒指季檢｜恒指公司公布，最新第二季季檢將於8月18日公布，9月4日生效。(資料圖片)

恒指季檢｜藍籌一年作4次季度檢討

恒指成份股均於每年3月、6月、9月、12月進行季度調整，包括更新流通係數、比重上限係數、股數，以及按照季度檢討結果轉換成指數成份股。而一般於一個月前左右公布結果。

恒指季檢｜2023年三季季檢結果

恒指季檢，2023年結果（am730製圖） 恒指季檢，2023年第3季季檢結果（am730製圖） 恒指季檢，2023年第2季季檢結果（am730製圖） 恒指季檢，2023年第1季季檢結果（am730製圖）

港股

恒指季檢｜碧桂園被剔出藍籌納入國藥、國指踢走碧服

恒指公司公布第三季季檢結果公布，理想汽車（2015）及藥明康德（2359）被納入恒指成份股。今次恒指未有股份被剔除；科指、國指皆沒有股份變動。

所有變動將於12月4日（周一）起生效。

恒指季檢｜上季恒指80隻藍籌股名單：

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受