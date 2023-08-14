恒指季檢｜新一期季檢於8月18日公布　焦點碧桂園碧服藍籌地位 【8月14日更新】

恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。恒指公司表示，為進一步反映市場各類別證券價格走勢，恒指於1985年起推出分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業4個分類指數。

恒指成份股均於每年3月、6月、9月、12月進行季度調整，包括更新流通係數、比重上限係數、股數，以及按照季度檢討結果轉換成指數成份股。而一般於一個月前左右公布結果。

恒指季檢｜焦點碧桂園及碧桂園服務

恒指將於本周五（18日）進行季檢，焦點屬碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）的藍籌地位。據恒指公司上次指數檢討結果，碧桂園及碧服權重為0.21%及0.2%，合共0.41%。

恒指公司上月亦提及，恒指最終目標希望加入100隻股份，不過暫未有時間表，僅表示若有合適股份會納入，市場目前新晉藍籌預期亦降低。