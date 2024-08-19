恒指季檢｜滙控騰訊藍籌權重降 廿隻潛力北水新貴 阿里黑馬

阿里將在本月22日的股東大會上尋求股東批准雙重主要上市。 (資料圖片)

恒生指數公司上周五公布季檢結果，當中藍籌未有變動，惟滙豐控股(005)、騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)權重下降。值得留意是，恒生綜合指數亦迎來半年大檢，由於其成分股將有資格列入港股通名單，因此亦成為北水新貴的尋寶池，當中新增的38隻成分股中，有21隻從未曾列入港股通名單，撇除3隻市值未足50億元的股份，合資格新股料有18隻。而摩根士丹利更估計，阿里下月亦可納入港股通名單。

北水潛力新貴中，包括趣緻集團(917)、力量發展(1277)、昇能集團(2459)、邁富時管理(2556)、萬物雲空間科技(2602)及陽光保險(6963)等高市值股份。至於恒指綜合指數同時剔出29隻成分股，令成分股總數由509隻增至518隻，9月6日收市後生效，當中包括中手遊科技(302)、呷哺呷哺(520)、世茂集團(813)及遠洋集團(3377)等，相關股份將剔出港股通名單，意味港股通投資者在9月9日起只能沽不能買。