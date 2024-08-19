恒指季檢｜滙控騰訊藍籌權重降 廿隻潛力北水新貴 阿里黑馬

恒生指數公司上周五公布季檢結果，當中藍籌未有變動，惟滙豐控股(005)、騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)權重下降。值得留意是，恒生綜合指數亦迎來半年大檢，由於其成分股將有資格列入港股通名單，因此亦成為北水新貴的尋寶池，當中新增的38隻成分股中，有21隻從未曾列入港股通名單，撇除3隻市值未足50億元的股份，合資格新股料有18隻。而摩根士丹利更估計，阿里下月亦可納入港股通名單。
北水潛力新貴中，包括趣緻集團(917)、力量發展(1277)、昇能集團(2459)、邁富時管理(2556)、萬物雲空間科技(2602)及陽光保險(6963)等高市值股份。至於恒指綜合指數同時剔出29隻成分股，令成分股總數由509隻增至518隻，9月6日收市後生效，當中包括中手遊科技(302)、呷哺呷哺(520)、世茂集團(813)及遠洋集團(3377)等，相關股份將剔出港股通名單，意味港股通投資者在9月9日起只能沽不能買。
阿里料月底通過雙重主要上市
另外，阿里上周四放榜後翌日股價飆4.8%，至80.1元。集團將在本月22日的股東大會上尋求股東批准雙重主要上市，大摩再發報告重申，基於相關時間表，阿里將有機會趕及下月9日納入港股通，迎來股價的下一個催化劑，並將其美股目標價升至90美元，折算港元報87.75元，潛在升幅約9.6%。另一隻同股不同權股份中通快遞(2057)已於今年3月納入港股通。
美團京東等4藍籌 改列消費類
其他指數方面，國企股指數將納入極兔速遞(1519)及新東方教育(9901)，剔出商湯(020)及京東物流(2618)；恒生科技指數納入ASMPT(522)，剔出平安好醫生(1833)。要注意是，恒指公司將恒指中的阿里、美團(3690)、京東(9618)及百度(9888)由資訊科技業改為非必需性消費及必需性消費類，令科技股藍籌由10隻變6隻，比重由29.63%大減至13.38%。市場不排除此舉是要為將來納入更多科技股而鋪路。