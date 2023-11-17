恒指季檢｜理想汽車及藥明康德成功染藍　科指國指無變動　12月4日起生效 【11月17日更新】

恒指公司早前宣布，第三季季檢將於今年11月17日公布結果，所有變動將於12月4日收市後生效。

第三季季檢結果公布，理想汽車（2015）及藥明康德（2359）被納入恒指成份股。今次恒指未有股份被剔除；科指、國指皆沒有股份變動。

恒指季檢｜恒指為本港最早股票市場指數之一

恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。恒指公司表示，為進一步反映市場各類別證券價格走勢，恒指於1985年起推出分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業4個分類指數。

【11月17日 更新】