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財經
2023-11-17 18:11:00

恒指季檢｜理想汽車及藥明康德成功染藍　科指國指無變動　12月4日起生效 【11月17日更新】

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恒指季檢｜新一期季檢於8月18日公布。（資料圖片）

恒指公司早前宣布，第三季季檢將於今年11月17日公布結果，所有變動將於12月4日收市後生效。

第三季季檢結果公布，理想汽車（2015）及藥明康德（2359）被納入恒指成份股。今次恒指未有股份被剔除；科指、國指皆沒有股份變動。

恒指季檢｜恒指為本港最早股票市場指數之一

恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。恒指公司表示，為進一步反映市場各類別證券價格走勢，恒指於1985年起推出分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業4個分類指數。

【11月17日 更新】

恒指季檢｜恒指公司公布，最新第二季季檢將於8月18日公布，9月4日生效。(資料圖片)

恒指季檢｜2023年第三季檢結果：

2023年第三季檢結果

被剔走股份

新納入股份

恒指：

/

國指：

/

科指：

/

恒指：

  • 理想汽車（2015）
  • 藥明康德（2359）

國指：

/

科指：

/

恒指季檢｜2023年第二季檢結果：

2023年第二季檢結果

被剔走股份

新納入股份

恒指：

  • 碧桂園（2007）

國指：

  • 碧服（6098）

科指：

  • 瑞聲科技（2018）

恒指：

  • 國藥（2007）

國指：

  • 攜程（1099）

科指：

  • 東方甄選（1797）

恒指季檢｜2023年第一季檢結果：

2023年第一季檢結果

被剔走股份

新納入股份

/

恒指：

  • 華潤電力（836）
  • 紫金礦業（2899）
  • 京東健康（6618）
  • 攜程（9961）

 

恒指季檢｜藍籌一年作4次季度檢討

恒指成份股均於每年3月、6月、9月、12月進行季度調整，包括更新流通係數、比重上限係數、股數，以及按照季度檢討結果轉換成指數成份股。而一般於一個月前左右公布結果。

港股

恒指季檢｜碧桂園被剔出藍籌納入國藥、國指踢走碧服

恒指公司公布第三季季檢結果公布，理想汽車（2015）及藥明康德（2359）被納入恒指成份股。今次恒指未有股份被剔除；科指、國指皆沒有股份變動。

所有變動將於12月4日（周一）起生效。

恒指季檢｜上季恒指80隻藍籌股名單：

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