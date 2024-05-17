恒指季檢｜碧桂園服務被剔出藍籌　新加入比亞迪電子【5月17日更新】

恒指公司在周五（5月17日）宣布，今年第一季度恒生指數系列檢討結果，碧桂園服務（6098）被剔出藍籌，至於比亞迪電子（285）則為新加入藍籌股，成份股數目維持82隻。 國指方面，信義光能（968）被剔除，加入紫金礦業（2899）；科技指數成份股沒有變動，成份股數目維持30隻。 所有變動於6月11日（星期二）生效，意味被動資金將於6月7日收市前完成指數權重調整。 【5月17日更新】

恒指季檢｜恒指為本港最早股票市場指數之一 恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。恒指公司表示，為進一步反映市場各類別證券價格走勢，恒指於1985年起推出分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業4個分類指數。 【11月17日 更新】

恒指季檢｜藍籌一年作4次季度檢討 恒指成份股均於每年3月、6月、9月、12月進行季度調整，包括更新流通係數、比重上限係數、股數，以及按照季度檢討結果轉換成指數成份股。而一般於一個月前左右公布結果。 ▼ 恒指季檢｜2024年第一季季檢結果 ▼

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