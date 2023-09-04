恒指季檢｜碧桂園正式剔出藍籌換國藥染藍　國指踢走碧服【9月4日更新】

恒指公司宣布季檢結果， 恒指納入國藥控股（1099），碧桂園（2007）被剔走；國指納入攜程（9961），剔走碧服（6098）；科指加入東方甄選（1797），剔走瑞聲科技（2018）。

所有變動將於9月5日（周二），即9月4日收市後生效。

恒指季檢｜恒指為本港最早股票市場指數之一

恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。恒指公司表示，為進一步反映市場各類別證券價格走勢，恒指於1985年起推出分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業4個分類指數。

【9月4日 更新恒指季檢結果】