恒指季檢｜碧桂園被剔出藍籌國藥染藍 國指踢走碧服 科指踢走瑞聲科技【8月18日更新】

恒指公司宣布季檢結果， 恒指納入國藥控股（1099），碧桂園（2007）被剔走；國指納入攜程（9961），剔走碧服（6098）；科指加入東方甄選（1797），剔走瑞聲科技（2018）。
所有變動將於9月4日（周一），即9月1日收市後生效。
恒指季檢｜恒指為本港最早股票市場指數之一
恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。恒指公司表示，為進一步反映市場各類別證券價格走勢，恒指於1985年起推出分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業4個分類指數。
【8月18日 更新恒指季檢結果】
恒指季檢｜2023年第二季檢結果：
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恒指季檢｜2023年第一季檢結果：
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恒指季檢｜藍籌一年作4次季度檢討
恒指成份股均於每年3月、6月、9月、12月進行季度調整，包括更新流通係數、比重上限係數、股數，以及按照季度檢討結果轉換成指數成份股。而一般於一個月前左右公布結果。
恒指季檢｜碧桂園被剔出藍籌納入國藥、國指踢走碧服
恒指公司宣布季檢媧果， 恒指納入國藥控股（1099），碧桂園（2007）被剔走，成份股數目維持80隻。
國指方面，納入攜程（9961），剔走碧服（6098），成份股數目維持50隻。
恒生科技指數加入東方甄選（1797），剔走瑞聲科技（2018），成份股維持30隻。
所有變動將於9月4日（周一），即9月1日收市後生效。
恒生綜合指數則納入22隻股份，剔走17隻股份，成分股數目由523隻減少至518隻。