恒指季檢｜藍籌不變　國指剔走商湯、京東物流　加極兔及新東方【8月16日更新】

恒指公司在7月2日宣布，第二季恒生指數季檢將於2024年8月16日（星期五）宣布結果，而恒生指數系列的成份股變動將於2024年9月9日（星期一）生效。 恒指公司：藍籌不變 國指科指有變動 第二季度指數檢討結果公布，恒生指數成份股沒有變動成份股數目維持82隻，沒有變動。 國企指數加入極兔速遞（1519）及新東方教育（9901）；剔除商湯（020）及京東物流（2618），數目維持50隻。 科技指數亦有作變動，加入ASMPT（522）；剔除平安健康（1833）成份股數目維持30隻。 此外，今年第一季度恒生指數系列檢討結果，碧桂園服務（6098）被剔出藍籌，至於比亞迪電子（285）則為新加入藍籌股，成份股數目維持82隻。國指方面，信義光能（968）被剔除，加入紫金礦業（2899）；科技指數成份股沒有變動，成份股數目維持30隻。所有變動於6月11日（星期二）生效，意味被動資金將於6月7日收市前完成指數權重調整。 【8月16日更新】

恒指季檢｜恒指為本港最早股票市場指數之一 恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。恒指公司表示，為進一步反映市場各類別證券價格走勢，恒指於1985年起推出分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業4個分類指數。 【11月17日 更新】

恒指季檢｜藍籌一年作4次季度檢討 恒指成份股均於每年3月、6月、9月、12月進行季度調整，包括更新流通係數、比重上限係數、股數，以及按照季度檢討結果轉換成指數成份股。而一般於一個月前左右公布結果。 ▼ 恒指季檢｜2024年第一季季檢結果 ▼

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恒指季檢｜碧桂園被剔出藍籌納入國藥、國指踢走碧服 恒指公司公布第三季季檢結果公布，理想汽車（2015）及藥明康德（2359）被納入恒指成份股。今次恒指未有股份被剔除；科指、國指皆沒有股份變動。 所有變動將於12月4日（周一）起生效。 恒指季檢｜上季恒指80隻藍籌股名單：