恒指季檢｜11月17日為新一季季檢　結果於12月4日生效 【11月14日更新】

恒指公司早前宣布，第三季季檢將於今年11月17日公布結果，所有變動將於12月4日收市後生效。

市場人士指，本次季檢焦點將落在馬可數字科技（1942）身上。今年8月18日的恒指公司季檢中，馬可數字科技獲納入恒生綜合小型股指數。

恒指季檢｜恒指為本港最早股票市場指數之一

恒指為香港最早的股票市場指數之一。自1969年11月24日推出以來，為反映本港股票市場表現的重要指標。恒指公司表示，為進一步反映市場各類別證券價格走勢，恒指於1985年起推出分類指數，並把所有成份股分別納入金融、公用事業、地產和工商業4個分類指數。

【11月14日 更新】