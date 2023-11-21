恒指市況｜恒指午後升逾130點　名創優品績後升幅擴大 (持續更新)

港股周一插逾300點後，今早高開。恒指高開154點，報17,932點；國指高開1.1點，報6,167點；科指高開1.5%，報4,137點。
【13:45更新】
恒指現升138點，報17,916點；科指升0.83%，報4,111點。
快手（1024）將於今日公布業績，股價績前升1%；名創優品（9896）績後升幅擴大，最新升逾8%。
【12:10更新】
恒指半日升177點，報17,955點，半日大市成交587.45億；科指升0.92%，報4,115點。
龍湖（960）升7%，為表現最好藍籌；小米（1810）跌3%，為表現最差藍籌。
領展（823）升近4%；滙豐（005）升0.3%；港交所（388）升0.3%。
內房股造好，融創（1918）升近19%；綠景中國（095）升20%；遠洋（3377）升逾8%。
【10:15更新】
恒指現升221點，報17,999點；科指升1.17%，報4,125點。
ATMX個別發展，阿里巴巴（9988）早段升3%；美團（3690）升近3%；騰訊（700）升逾1%；小米（1810）轉跌近2%。
新世界（017）公布完成出售新創建股份，下月20日派特息1.59元，今早高開逾1%，現升2.7%。