恒指市況｜恒指午後窄幅上落　國美零售曾升逾40% (持續更新)

港股今早微高開。恒指微高開2點，報17,736點；國指高開3點，報6,080點；科指高開0.1%，報4,041點。
【13:20更新】
恒指午後續窄幅上落，現升2點，報17,736點；科指跌0.04%，報4,035點。
國美零售（493）午後升幅曾擴至逾四成，現升37%，報0.059元。
【12:20更新】
恒指半日跌13點，報17,720點，大市半日成交416.14億；科指跌0.11%，報4,032點。
科技股個別發展，百度（9888）績後升5%；快手（1024）升近3%；ATM升0.3%至1.4%；小米（1810）續跌近3%。
市傳内地監管機構正起草房企「白名單」，內房續向好，融創（1918）、碧桂園（2007）升逾3%。
【10:30更新】
恒指現升5點，報17,739點；科指現升0.02%，報4,037點。
百度（9888）、快手（1024）績後造好，分別升5.7%及3.3%；小米（1810）跌幅擴大，股價現跌1.5%。
亞洲電視控股（707）跌3.7%，此前亞視控股接獲清盤呈請，將於明年1月31日於高等法院聆訊。
國美零售（493）升逾11%，此前曾表示三年內在國內開設逾萬間超市。